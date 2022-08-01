Сингапур, 1 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена встретиться с президентом Сингапура Халимом Якобом и премьер-министром этой страны Ли Сянь Луном. Об этом сообщал телеканал Channel News Asia, ссылаясь на сингапурский МИД.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Отмечается, что Пелоси также намерена принять участие в мероприятии американской торговой палаты в Сингапуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полёт Пелоси в Азию военно-политическим авантюризмом. Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии, во время которого она планирует совершить визит в Японию, Южную Корею, Сингапур и Малайзию.