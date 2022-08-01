Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ночь на 1 августа загорелся склад на площади 1000 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте пожара в Ростове-на-Дону

Инцидент случился на улице 1-й Луговой. Известно, что здание одноэтажное, каркасное. В 4:06 мск был объявлен ранг пожара №2. В результате происшествия никто не пострадал.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте пожара в Ростове-на-Дону

Борьбу с огнём ведут 65 человек и 20 единиц техники.