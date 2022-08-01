Москва, 1 августа 2022, 05:17 — REGNUM Народная артистка России Лариса Долина выступила 1 августа в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко перед ранеными участниками спецоперации по денацификации Украины.

Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев
Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев
Официальный сайт ДНР

Певица дала концерт в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

После исполнения своих самых известных песен артистка пообщалась с военнослужащими, выразив им благодарность за героизм, проявленный в боях с украинскими нацистами.

«Поздравляю всех с Днем Военно-Морского Флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, чтобы вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам», — сказала раненым военнослужащим Лариса Долина.

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