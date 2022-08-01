Москва, , 05:17 — REGNUM Народная артистка России Лариса Долина выступила 1 августа в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко перед ранеными участниками спецоперации по денацификации Украины.

Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев Официальный сайт ДНР

Певица дала концерт в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

После исполнения своих самых известных песен артистка пообщалась с военнослужащими, выразив им благодарность за героизм, проявленный в боях с украинскими нацистами.

«Поздравляю всех с Днем Военно-Морского Флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, чтобы вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам», — сказала раненым военнослужащим Лариса Долина.

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