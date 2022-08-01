Благовещенск, 1 августа, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Сообщения о заложенных взрывных устройствах 1 августа получили суды в Благовещенске Амурской области. В учреждениях ведут работу сотрудники спецслужб, сообщило ИА AmurLife.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

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Информацию об угрозе теракта проверяют в Арбитражном суде Амурской области и Благовещенском городском суде. В последнем работы уже завершены, взрывное устройство не обнаружено, сотрудники вернулись в здание.

Суды Благовещенска также проверяли на предмет минирования на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Челябинске 45-летний гражданин задержан за ложное сообщение о готовящемся теракте. Мужчина был пьян, когда звонил и сообщал о заложенном взрывном устройстве.