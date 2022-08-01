Якутск, , 05:09 — REGNUM За сутки в Якутии обнаружили девять лесных пожаров, потушили — 18. Ещё три возгорания были локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе оперативного штаба республики.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

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Всего в регионе насчитывается 96 очагов, огнём пройдено почти 184 тыс. га лесной территории. С огнём борются 1 300 человек при помощи 121 единицы техники.

«Решениями КЧС приостановлено тушение 75 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 157 593 га», — отметил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

По его словам, возгорания, борьба с которыми не ведётся, находятся в труднодоступной и отдалённой местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Арылах Мирнинского района Якутии 28 июля из-за лесного пожара сгорели пять строений, в том числе три жилых дома. Борьбу с огнём осложнял сильный ветер.