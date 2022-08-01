Москва, 1 августа, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Диалог с Россией по борьбе с терроризмом был заморожен под надуманными предлогами со стороны США и Евросоюза. Такое заявление сделал 31 июля директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Тарабрин уточнил, что Белый дом под надуманными предлогами принял решение о приостановке профильных встреч в рамках диалога на высоком уровне под эгидой МИД России и Госдепа США, которые проводились в 2018–2019 годах в Вене. При этом диалог был приостановлен Вашингтоном в одностороннем порядке, невзирая на его очевидную пользу для обеих сторон.

«Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — указал Тарабрин, отметив, что последний раунд консультаций с ЕС по антитеррору состоялся осенью 2019 года.

Как пояснил Тарабрин, российская сторона исходит из соображений, что такой диалог нужен Москве не больше, чем представителям западных стран, и если кто-то не готов к нему «в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе», то это уже не проблема России.