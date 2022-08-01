Вашингтон, 1 августа, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Количество погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки выросло до 28 человек, сообщает 1 августа официальный сайт губернатора штата Энди Бешира.

Фредерик Морган. Наводнение

В сообщении указано, что наводнение стало «катастрофическим».

«Губернатор Бешир сообщил сегодня, что число погибших в результате катастрофического наводнения выросло до 28», — указано на сайте губернатора штата Кентукки.

При этом отмечено, что число жертв наводнения может вырасти.

Ранее сообщалось о 26 погибших.