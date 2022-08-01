Вашингтон, 1 августа, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время могут «поссориться» с Брюсселем из-за желания начать новый диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 1 августа издание Strategic culture.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По утверждению обозревателя Мартина Джея, у немецкого канцлера и французского президента возникнут разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая не справилась с задачей выстраивания диалога с Россией.

«Скорее всего, скоро мы увидим конфликты между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым также присоединится и Макрон, так как они находятся в поисках нового диалога с Путиным», — считает Джей.

По его мнению, Германия уже подает сигналы о своем желании изменить отношения с Россией, так как задерживает финансовую и военно-техническую помощь Украине.

«Это не просто «трещины», это реальные сигналы», — подчеркивает автор статьи.