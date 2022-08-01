Лима, , 04:11 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате падения микроавтобуса в пропасть на строящейся автотрассе в Перу. Об этом 31 июля сообщил новостной портал La Republica.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертельная авария произошла днём на строящейся центральной автомагистрали, которая должна связать перуанскую столицу Лиму с городом Уанкайо в департаменте Хунин. Водитель автобуса, 36-летний мужчина, перевозил пассажиров из района Мазамари в центр города Кубаро.

Отмечается, что возможной причиной ДТП стало безрассудство водителя и превышение им скоростного режима на участке автодороги Мазамари — Пуэрто-Окопа. Микроавтобус с пассажирами упал в пропасть на реке Мазамари.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели смогли вывезти троих пострадавших, один из них, несовершеннолетний, скончался по дороге в больницу. Спасательные работы на месте ДТП, к которым присоединились местные жители, продолжались более пяти часов. За это время удалось извлечь тела 13 погибших, ещё один человек скончался после госпитализации в отделении реанимации. Под наблюдением медиков находится один выживший.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в ДТП под Самарой.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Самарой погибли два человека