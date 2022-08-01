Брюссель, 1 августа 2022, 04:05 — REGNUM Европейский союз приветствует решение властей Косово отложить процесс замены личных документов сербов, заявил 1 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
«Приветствуем решение Косово отложить принятие мер на 1 сентября», — написал Боррель.
При этом он добавил, что в Евросоюзе ожидают демонтажа баррикад, построенных косовскими сербами в ходе обострения, вызванного этой провокацией властей Косово.
Напомним, речь идёт об их попытке замены паспортов и номерных знаков граждан на отдельные косовские.
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