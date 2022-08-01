Брюссель, , 04:05 — REGNUM Европейский союз приветствует решение властей Косово отложить процесс замены личных документов сербов, заявил 1 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

16 июля 2020 года в Брюсселе встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти. По словам представителя ЕС по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля, Евросоюз ожидает от обеих сторон «конструктивного подхода» Predsednik.rs

«Приветствуем решение Косово отложить принятие мер на 1 сентября», — написал Боррель.

При этом он добавил, что в Евросоюзе ожидают демонтажа баррикад, построенных косовскими сербами в ходе обострения, вызванного этой провокацией властей Косово.

Напомним, речь идёт об их попытке замены паспортов и номерных знаков граждан на отдельные косовские.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия приветствовала решение Косово об отсрочке запрета на документы