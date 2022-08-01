Мадрид, 1 августа, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Количество туристов, которые едут отдыхать в другие страны, с января по май 2022 года почти наполовину восстановилось до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Туризм

«Международный туризм продолжает демонстрировать признаки сильного и устойчивого восстановления после влияния пандемии, несмотря на серьезные растущие экономические и геополитические вызовы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что за пять месяцев текущего года в международном туризме фиксируется значительный рост (было зарегистрировано около 250 млн международных прибытий).

«Это сопоставимо с 77 млн прибытий с января по май 2021 года и означает, что сектор восстановил почти половину (46%) допандемийного уровня 2019 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно данным на 22 июля 2022 года по 62 направлениям (в том числе 39 направлений — в Европе) не было ограничений, связанных с коронавирусом, при этом в Азии начали ослаблять свои ограничения.

Отмечается, что риск для восстановления отрасли представляют ситуация вокруг Украины, рост инфляции и процентных ставок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Китая с начала года совершили 1,45 млрд туристических поездок.