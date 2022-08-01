Москва, , 03:43 — REGNUM За прошедшие сутки пожарными службами было ликвидировано 60 природных пожаров на территории России. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за прошедшие сутки в 16 регионах России работниками Авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб было ликвидировано 60 природных пожаров на площади 7 011 га. Лесные пожары ликвидированы в Московской, Рязанской, Нижегородской, Курганской, Свердловской, Иркутской, Томской, Магаданской, Амурской, областях, Пермском, Камчатском, Алтайском краях, республиках Хакасия, Саха (Якутия), Коми, Ханты-Мансийском автономном округе.

К тушению природных пожаров были привлечены 4 280 человек, 318 единиц техники, 38 воздушных судов. Для мониторинга лесопожарной обстановки было задействовано 80 воздушных судов.

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