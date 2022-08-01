Вашингтон, 1 августа, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Ушла из жизни американская актриса Нишель Николс. Об этом 31 июля сообщил ее сын на странице актрисы в социальной сети.

Кадр из сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал», 1966 — 1969 годы Нишель Николс

«Я с сожалением сообщаю вам, что великий свет на небосводе больше не сияет для нас, как это было в течение стольких лет. Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, умерла по естественным причинам», — сообщил он.

Нишель Николс сыграла роль Нийоты Ухуры в сериале «Звездный путь». Она скончалась на 90-м году жизни.