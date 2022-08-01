Москва, 1 августа, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Банк России огласил список из 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, которые вышли в финал отбора для размещения на новых банкнотах номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей, сообщает 1 августа газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Сергея Белова.

Банк России Обновленная банкнота 100 рублей

Издание напоминает, что на сегодняшний день разрабатываются эскизы купюр с новыми элементами изображений. При этом степень их защиты от подделки будет существенно повышена.

«Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов», — цитирует газета слова Белова.

Он уточнил, что для тысячной купюры выбраны «Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казань».

На пятитысячную купюру нового образца сейчас выбраны «дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».