Москва, 1 августа, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться с начала предстоящей недели в Москве. Об этом 31 июля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

По словам метеоролога, в первый день августа днём ожидается температура +26…+28 градусов. Затем каждый день будет теплее примерно на один градус и к 4 августа днём прогнозируется уже +28…+32 градусов.

При этом Вильфанд уточнил, что осадков в первые дни августа в Москве не ожидается, кратковременные дожди могут начаться со второй половины недели, ближе к выходным. Местами небольшие дожди возможны в городе 4 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве и Подмосковье в последние дни июля.