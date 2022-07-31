Эль-Кувейт, 1 августа, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК не конкурирует с Россией. Об этом в интервью кувейтской газете «Ар-Рай» заявил вступающий с 1 августа в должность генерального секретаря ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Отмечается, что Хайсам аль-Гайс также сообщил, что участие Москвы в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации данного соглашения, Россия является крупным игроком на мировой энергетической арене.

По его словам, увеличение цен на нефть связано как с ситуацией на Украине, так и с отсутствием запасных производственных мощностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новый генсек ОПЕК назвал Россию стратегическим партнёром.