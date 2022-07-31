Кемерово, 1 августа, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В Кемерове накануне вечером на Красном озере автомобиль въехал в толпу людей и сбил женщину с ребёнком. После этого произошла драка.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

«Почти десять машин правоохранительных органов стянулись к Красному озеру в Ленинском районе города Кемерово, где после того, как автомобиль сбил женщину с ребёнком, произошла драка между очевидцами произошедшего», — сообщает NGS42.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, ребёнок травм не получил, у женщины видимых открытых травм тоже не было. При этом несколько пьяных мужчин накинулись на водителя с кулаками.