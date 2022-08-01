Приштина, , 02:26 — REGNUM Сохранять спокойствие и предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости в Косово и Мелохии призвала миссия ООН по делам временной администрации в Косове. Об этом сказано в опубликованном 31 июля сообщении миссии ООН.

Сербия и Косово Bože pravde

Отмечается, что спецпредставитель генерального секретаря ООН в Косове Кэролайн Зиаде обеспокоена развитием событий на границе Косово и Сербии. Она призвала стороны «к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и предотвращению дальнейшей эскалации».

Также спецпредставитель генсека ООН призвала к добросовестно рассмотреть все вопросы «на основе диалога под эгидой Евросоюза с целью повышения стабильности и безопасности для всех сторон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Косово приняли решение отложить на месяц, до 1 сентября, ввод запрета на сербские документы.

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