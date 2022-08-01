Дамаск, , 02:11 — REGNUM Три обстрела с позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксировано в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил 1 августа заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, два обстрела произошло в провинции Алеппо и один в провинции Латакия.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — сказал Герасимов.

Ранее возле российской авиабазы «Хмеймим» подразделениями ПВО были уничтожены два беспилотника боевиков.

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