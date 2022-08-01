Белград, , 01:59 — REGNUM Командующий контингентом Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) Ференц Каяри проведет встречу с представителями косовских сербов, заявил 1 августа сербский президент Александр Вучич по телеэфире TV Pink.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вучич отметил, что встреча пройдет в свете обострения обстановки в Косово.

Также Вучич рассказал об усилиях командования армии Сербии в условиях обострения в Косово.

«Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович провел разговор с командующим KFOR. Важно, что разговор прошел в корректной и профессиональной атмосфере. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений и дезинформации. Ночью ожидаем разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице с Гораном Ракичем (лидер партии «Сербский список») и представителями сербов», — сказал Вучич.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Сербии поблагодарил за поддержку МИД России