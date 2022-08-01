Алжир, , 01:47 — REGNUM Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил 1 августа президент страны Абдельмаджид Теббун.

Алжир (сс) Poudou99

По его словам, для этого сложились все условия, а также есть глубокая заинтересованность в этом.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — цитирует слова Теббуна телеканал Al Mayadeen.

Напомним, на сегодняшний день в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южноафриканская республика (ЮАР).

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