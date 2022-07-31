Алжир, 1 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил 1 августа президент страны Абдельмаджид Теббун.

(сс) Poudou99 Алжир

По его словам, для этого сложились все условия, а также есть глубокая заинтересованность в этом.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — цитирует слова Теббуна телеканал Al Mayadeen.

Напомним, на сегодняшний день в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южноафриканская республика (ЮАР).