Белград, 1 августа, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Благодарность МИД России за поддержку в ситуации с обострением в Косово и Метохии выразил президент Сербии Александр Вучич. Такое заявление сербский лидер сделал 1 августа по телефону в эфире TV Pink.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Глава Сербии выразил благодарность всем поддержавшим страну, а особенную благодарность он выразил представителям МИД России, которые «точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно».

Кроме того, президент Сербии обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на «крайне безответственную косовскую сторону», чтобы она отложила принятие ряда решений до встречи в Брюсселе.

Также сербский лидер выразил надежду на то, что напряжённая обстановка в Косове и Метохии разрядится до понедельника, 1 августа.

«Надеюсь, если не сегодня вечером, то завтра наступит деэскалация и у нас останется время, чтобы подготовиться к разговору и попытаться прийти к компромиссному решению, сохранить мир», — указал Вучич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России призвал Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций.