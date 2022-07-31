Вашингтон, 1 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Власти Косово приняли решение пойти навстречу пожеланиям Соединенных Штатов и отложить на срок до 1 сентября обязательную замену документов и госномеров, сообщил 1 августа посол США Джефф Ховениер после встречи с косовскими премьером Альбином Курти и президентом Вьосой Османи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, в ответ на эту инициативу косовские сербы должны разобрать баррикады.

«Я думаю, что отсрочка реализации будет необходима, так как, похоже, произошло неверное информирование и непонимание данного решения. С нетерпением ждем совместной работы по снижению напряженности с нашими партнерами в ЕС. Мы не просим об отмене решения, это ясно, но просим отложить его», — заявил Ховениер.