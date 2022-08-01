Белград, , 01:41 — REGNUM Командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри провел встречу с косовскими сербами. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает TV Pink.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Согласно данным информационного агентства, встреча Каяри с представителями косовских сербов состоялась в ночь на понедельник на фоне обострения в Косово.

«Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович провел разговор с командующим KFOR (международные силы под командованием НАТО — ИА REGNUM) важно, что разговор прошел в корректной атмосфере и профессионально. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидаем разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице с (главой партии «Сербский список») Гораном Ракичем и представителями сербов», — приводят журналисты слова Вучича.

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