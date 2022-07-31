Белград, 1 августа, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Электронное письмо с личными угрозами в адрес президента Александра Вучича и Сербии в целом, а также с требованиями признать независимость Косова получено сербским изданием «Вечерне новости».

Predsednik.rs Александр Вучич

Об этом 1 августа сообщает издание.

Напомним, с 31 июля в районе Косовской Митровицы обострилась ситуация с противостоянием сербов и косовских албанцев.

Местные СМИ сообщают о постройке баррикад. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в воскресенье в генштаб из-за роста напряженности на севере Косово и Метохии.