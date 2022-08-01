Белград, , 01:18 — REGNUM Заявление о своей готовности в любой момент защитить безопасность в Косово сделали международные силы безопасности в Косове (KFOR), действующие под эгидой НАТО. Об этом сказано в опубликованном 31 августа заявлении KFOR.

Сербия и Косово Bože pravde

В заявлении сказано, что KFOR находится в контакте со всеми сторонами и предпримет все меры, необходимые для «обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово» в соответствии со своим мандатом ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, события в Косово стали результатом провала посреднической миссии Евросоюза.

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