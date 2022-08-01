Белград, , 00:53 — REGNUM Обвинение в постоянных провокациях, которые довели ситуацию в Косово и Метохии до эскалации, сделала в адрес премьер-министра Косова Альбин Курти глава правительства Сербии Ана Брнабич. Соответствующее заявление сербский политик сделала 31 июля агентству Tanjug.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

«Курти — человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ (Косово и Метохии — ред.), несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», — указала Брнабич.

Премьер-министр Сербии отметила, что сербская сторона всегда настаивала на мирном решении всех вопросов и неукоснительном соблюдении международного права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сербии назвали премьер-министра республики Косово Альбин Курти совершенно непредсказуемым.

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