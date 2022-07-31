Белград, 1 августа, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Обвинение в постоянных провокациях, которые довели ситуацию в Косово и Метохии до эскалации, сделала в адрес премьер-министра Косова Альбина Курти глава правительства Сербии Ана Брнабич. Соответствующее заявление сербский политик сделала 31 июля агентству Tanjug.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

«Курти — человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ (Косово и Метохии — ред.), несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», — указала Брнабич.

Премьер-министр Сербии отметила, что сербская сторона всегда настаивала на мирном решении всех вопросов и неукоснительном соблюдении международного права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сербии назвали премьер-министра республики Косово Альбина Курти совершенно непредсказуемым.