1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что бывший гендиректор «Роснано» угодил в реанимацию, находясь за рубежом.

Елизавета Коробова, , 10:01 — REGNUM Заявление жены бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотьи Смирновой о том, что у её супруга внезапно начали отниматься руки и ноги, из-за чего он был госпитализирован в одну из европейских клиник, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интересно, Боширова и Петрова Собчак не видела на месте преступления?» — задаётся вопросом Виктор М.

Российский народ крайне активно отреагировал на информацию о госпитализации одиозного государственного деятеля, угодившего в реанимацию за рубежом.

«Я думаю, что тут ничего политического. Или я неправильно думаю? У нас полстраны, если не больше, зуб точит на Чубайса, но тем не менее ему никто не мешал собрать чемоданы и свалить в Турцию. Кто-то порой болеет. Это касается даже таких чертей», — подметил Дмитрий Б.

В большинстве своём люди уверены, что Чубайс угодил в больницу не с подачи каких-либо спецслужб, а исключительно по причине своего некрепкого здоровья.

«Заметьте, что никто ничего с Чубайсом не делал. Просто его организм, привыкший к раздербаниванию бюджета и отлучённый от этого, решил сам себя разобрать!» — считает Алексей М.

Тем не менее граждане ждут очередных «удивительных» историй от западных журналистов, которые, как правило, во всех событиях находят кремлёвский след.

«Ну всё! Теперь обвинят опять Россию в очередном подлом отравлении мегабоевым ядом «Новичок», — предрекает Рустам С.

«Дайте-ка я угадаю, западные СМИ совсем скоро начнут утверждать, что таким образом Россия решила расправиться с перебежчиками. Типа Москва предателей не прощает. «Новичок» в действии и прочее. Сам же по себе он заболеть не может, только на страницах западной лживой прессы», — отмечает Татьяна С.

Митинг в апреле 1998 года. Лозунг на плакате «Рыжего на нары» «Переславская неделя» Ю. Н. Частов

Часть людей отмечает, что мало кто среди российского народа, который сполна получил от деятельности Чубайса, сильно переживает по поводу его здоровья.

«Отливаются рыжему слёзы народа!» — пишет Сергей А.

«Вот так новость! Мы, конечно же, очень сильно переживаем, как там болезнь протекает», — написала Анна Н.

«Пожил в сладость и теперь на покой. А чего его жалеть-то? Благодаря ему мы в 80-90-х голодали. Особенно тогда пострадали самые лучшие люди — медики и учителя. Мы выжили, слава Богу! А теперь пусть-ка Чубайс попробует выжить», — указывает Татьяна К.

Нашлись и те, кто не хотел бы, чтобы Чубайс покинул наш мир раньше срока.

«Я так скажу, помирать Чубайсу никак нельзя. Он должен дожить до народного суда. Нельзя ему позволять просто так взять и сгинуть где-то за рубежом. Народ ждёт справедливости. Такому человеку, ставшему могильщиком нашей Родины, ставшему причиной гражданских войн, бандитизма и социального дна, смерть — самое лёгкое наказание», — поделился своим мнением Павел В.

Напомним, 31 июля телеведущая Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале о том, что жена бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова утверждает, что у её супруга внезапно начали отниматься руки и ноги, из-за чего он был госпитализирован в одну из европейских клиник. Отмечается, что состояние Чубайса нестабильное и он находится в реанимации.