Москва, 31 июля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московское «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу 25-летнего центрального защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сесара Монтеса.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Действующее соглашение Сесара Монтеса с «Монтерреем» рассчитано до 31 декабря 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает мексиканского защитника в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Мексики 2021/22 Сесар Монтес принял участие в 28 матчах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил семь желтых и одну красную карточки.