Донецк, , 23:55 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал подросток. Об этом 31 июля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По уточнённым данным, при обстреле боевиками Кировского района города… на ул. Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения, — говорится в сообщении. — Доставлена в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.