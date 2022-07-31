Донецк, 31 июля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал подросток. Об этом 31 июля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По уточнённым данным, при обстреле боевиками Кировского района города… на ул. Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения, — говорится в сообщении. — Доставлена в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.