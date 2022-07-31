Комо, Италия, , 23:52 — REGNUM Завтра, 1 августа, 35-летний испанский центральный полузащитник Сеск Фабрегас прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с «Комо». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сеск Фабрегас Aleksandr Osipov

По информации источника, испанец подпишет с «Комо» двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24.

Прошедшем сезоне Сеск Фабрегас из-за мышечных травм принял участие лишь в пяти матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 117 минут.

Ранее Сеск Фабрегас также выступал за каталонскую «Барселону», лондонский «Арсенал», «Челси» и «Монако». В составе сборной Испании Фабрегас сыграл в 110 матчах, в которых забил 15 мячей.