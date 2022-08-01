1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили обострение ситуации между Сербией и Косово.

Светлана Рыбина, , 10:06 — REGNUM Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что полиция Косово намерена начать операцию на севере региона и перекрыть въезд для граждан с сербскими документами и номерами на эту территорию, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тревожно за Белград. Бедные люди, плачущая земля Сербии», — написала Евгения К.

Многие пользователи пришли к выводу, что новое обострение ситуации между Сербией и Косово не могло произойти без участия американских спецслужб.

«Активизировались западные холуи. Братья сербы, ничего не бойтесь, мы с вами до конца!» — обращается Тимофей Н.

«Сербия как никто другой знает, что бывает, когда НАТО и американские подстилки приходит к тебе со своей «демократией», — пишет Руслан С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербии предстоит разрешить свой долгосрочный конфликт, нависающий над государственностью этой страны словно дамоклов меч.

«Косово оккупировали бандиты. Это законная территория Сербии! Теперь, очевидно, бандиты хотят себе отжать ещё кусок Сербии», — считает Людмила Г.

«Желаю сербам пережить этот трудный момент своей истории и по итогу восстановить справедливость, вернув свои земли!» — пишет Сурен Л.

Часть людей уверена, что Сербия снова оказалась в опасности из-за своей принципиальной позиции, противоречащей западной политической модели.

«Сербия целиком и полностью поддерживает Россию, а Россия — Сербию. Жаль, что наши братья пока не могут полностью отделиться от ЕС, они находятся в окружении НАТО. Сербам тяжело отстаивать свой суверенитет в окружении недружественных стран», — отмечает Маргарита П.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

«Это происходит потому, что Сербия поддержала Россию. Наши братья стали жертвами, встав на нашу защиту!» — написал Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что сербы оказались в окружении врагов и без России им придётся очень непросто. Поэтому граждане выступают за то, чтобы Российская Федерация оказала всеобщую поддержку нашим союзникам на Балканах.

«Косово пользуется возможностью из-за ситуации на Украине начать военную операцию против Сербии. Нехорошо. России надо помочь сербам», — поделился своим мнением Фёдор И.

«Думаю, что России не стоит отсиживаться в стороне. Следует, насколько это, конечно же, возможно, помочь братьям. Ввести русские войска в Сербию по приглашению президента Вучича либо же помочь Белграду вооружением. Пора кончать церемониться с бандитами из Косово!» — призывает Игорь Б.

«Теперь у Евросоюза не должно возникнуть вопросов по поводу реакции России. Если мы объявим наш ленд-лиз для Сербии? И вообще, после Украины мы имеем право помогать вооружением любым нашим союзникам», — считает Сергей Т.

Нашлись и те, кто отмечает, что Сербия становится в один ряд с Россией и Китаем, которые держат оборону перед агрессией Запада.

«Мир начал трещать по швам. Россия — Украина, Китай — Тайвань, а теперь и Сербия — Косово. США перед своей смертью готовы мир утопить в крови», — указывает Николай М.

Напомним, 31 июля президент Сербии Александр Вучич заявил в своём обращении к согражданам о том, что полиция Косово намерена начать операцию на севере и перекрыть въезд для граждан с сербскими документами и номерами на эту территорию.