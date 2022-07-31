Рим, 31 июля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум переходит в «Рому». Об этом 31 июля сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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По информации источника, «Рома» ждет, пока руководство «ПСЖ» даст зеленый свет на переход футболиста. Вейналдум проведет следующий сезон в римском клубе на правах аренды.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие в 31 матче французской Лиги 1 2021/22, в котором набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас. Также хавбек получил две желтые карточки.

За «ПСЖ» Вейналдум выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Ливерпуля» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.