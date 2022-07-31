Самара, , 23:46 — REGNUM В Самарской области в результате ДТП с участием легковых автомобилей «Хендай» и «Рено» погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Osago.com

По данным ведомства, авария произошла вечером 31 июля на 5 км автодороги «Нур — Домашка» в районе населенного пункта Нур микрорайона Волжский.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценят работу организации, обслуживающей данный участок автодороги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 31 июля на трассе Полесск — Большаково в Калининградской области столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля BMW при обгоне допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, движущимся прямо со встречного направления.

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