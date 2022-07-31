Лондон, 31 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. 31 июля итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер 18-летнего голкипера «Чикаго Файр» и молодежной сборной США U21 по футболу Габриела Слонины в лондонский «Челси».

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, сумма трансфера Слонины составила 15 миллионов долларов. Голкипер присоединится к лондонскому клубу 1 января 2023 года после того, как футболист завершит сезон с «Чикаго Файр».

В текущем сезоне МЛС 2022 Габриел Слонина принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 28 мячей. Десять раз американцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.