1 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 10:30 — REGNUM День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге завершился масштабным и красочным салютом. О том, как петербуржцы дожидались заката, чтобы увидеть пиротехническое шоу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничная подсветка корвета «Меркурий» Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости Северной столицы оставались в неведении касательно времени начала салюта. Приказ президента Владимира Путина утвердил его на 22:00, однако заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов сообщал, что начало перенесут на 22:45. Это было связано с тем, что на Дворцовой площади должна была завершиться опера «Юнона и Авось», а зрители должны были успеть подойти к набережным.

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По итогу пиротехническое шоу стартовало в 22:45. К этому времени речные теплоходы с пассажирами на борту заняли удобные точки обзора, а центральные набережные, главным образом Дворцовая, заполнили зрители на суше.

Горожане Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Первые залпы салюта окрасили небо Северной столицы в ярко-красный цвет. Буйство красок также передавали зелёные, фиолетовые и розовые искры. Не обошлись без изящных золотых залпов, которые будто стекали вниз по небу. Сначала устремлялись ввысь средние залпы, а затем разрывались более крупные.

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничная подсветка корвета «Меркурий» Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничная подсветка Дарья Драй © ИА REGNUM

Всё это длилось 10 минут. Зрители с восторгом встречали особо крупные залпы. Местами было слышно «Ура!», свист и протяжное «О!». Особенно действие понравилось детям. Салют завершился зрительскими овациями.

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в акватории Большой Невы. Его программа затронула воду, сушу и небо. Перед жителями и гостями города предстали нарядные моряки, боевые корабли и авиация.

Читайте ранее в этом сюжете: Морской парад в День ВМФ развеял тучи над Петербургом — фоторепортаж