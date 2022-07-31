Минск, , 23:37 — REGNUM Россия и Белоруссия выбрали совместные проекты для импортозамещения. Общий объем финансирования, которое потребуется на реализацию этих проектов, составит около $1,3 млрд, заявил первый замглавы министерства экономики Белоруссии Юрий Чеботарь в эфире телеканала «Беларусь 1».

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В принципе, пул проектов определен, из 11-14. Сегодня эта работа не закончилась: идет диалог и отбор проектов. Тот набор проектов, который мы проработали — примерно на 1,3 миллиарда долларов», — заявил он.

По словам Чеботаря, проекты затронут отрасль машиностроения. В частности, будут созданы мощности для производства литья, сельхозтехники, а также лесозаготовительной техники. Предполагается, что в Белоруссии благодаря этим проектам можно будет заместить импорт на общую сумму до $400 млн ежегодно, в России — до $700 млн.

Чеботарь добавил, что аналогичная работа идет и в рамках ЕАЭС. В этих странах уже подготовлено более 180 проектов, которые могут привлечь инвестиции. В качестве примера он привел проект «евразийский электробус», подразумевающий создание электробуса на базе компонентов из ЕАЭС.