Мадрид, , 23:35 — REGNUM 26-летний испанский фланговый защитник Альваро Одриосола в текущее летнее трансферное окно должен покинуть мадридский «Реал». Об этом 31 июля сообщило испанское издание Marca.

Мадридский «Реал»

По информации источника, в уходе Одриосолы заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Также итальянский специалист хочет, чтобы клуб покинул нападающий Мариано Диас.

В прошедшем сезоне Альваро Одриосола, выступая за «Фиорентину» из Флоренции на правах аренды, принял участие в 25 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Реал» Одриосола выступает с 5 июля 2018 года после перехода из «Реал Сосьедада» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.