Барселона, Испания, 31 июля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. 30-летний испанский универсальный полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто прокомментировал трансферную политику каталонского клуба, которую «сине-гранатовые» осуществили в текущее летнее трансферное окно.

«Барселона»

«У «Барселоны» один из лучших составов в Европе, если не лучший. Наша цель — бороться за трофеи», — цитирует Роберто официальный сайт «Барселоны».

В текущее летнее трансферное окно «Барселона» подписала Андреаса Кристенсена (из «Челси» на правах свободного агента), Франка Кессье (из «Милана» на правах свободного агента), Рафинью (из «Лидс Юнайтед» за 58 миллионов евро), Роберта Левандовского (из «Баварии» за 50 миллионов евро) и Жюля Кунде (из «Севильи» за 50 миллионов евро).

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 Сержи Роберто принял участие в девяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.