Ливерпуль, Великобритания, , 23:27 — REGNUM 31 июля «Ливерпуль» в рамках товарищеской встречи потерпел крупное поражение от французского «Страсбура». Игра, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:3.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Забитыми мячами в составе «Страсбура» отметились Адриен Томассон (4’ Мавин Сеная, 21’ Марвин Сеная) и Хабиб Диалло (14’ Людовик Ажорк).

Составы команд:

«Ливерпуль»: Дэйвис, Конате (ван ден Берг, 57’), Гомес, Мабайя (Филлипс, 46’), Чемберс, Милнер, Байсетич (Кларк, 57’), Мортон, Эллиотт, Карвалью, Фраундорф (Мусиаловски, 77’).

«Страсбур»: Селс, Перрин (Сахи, 89’), Лиэнар (Пьер-Габриэл, 63’), Ньямси, Ле Маршан (Дукуре, 63’), Сеная (Нусс, 74’), Ахолу (Диарра, 74’), Томассон (Прчич, 46’), Бельгард, Диалло (Кануте, 89’), Ажорк (Каба, 89’).