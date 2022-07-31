Турин, Италия, 31 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук подпишет с туринским клубом «Торино» четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Как сообщает журналист Николо Скира, «Торино» возьмет Миранчука в аренду. Его арендное соглашение с туринским клубом будет включать опцию выкупа за 12 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти уже подтвердил информацию о том, что Миранчук перейдет в туринский клуб.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.