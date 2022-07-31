Лондон, 31 июля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, французский «Реймс» возьмет в аренду на один сезон 20-летнего английского форварда и воспитанника лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна. В арендное соглашение не будет включена опция выкупа футболиста «Реймсом».

ФК «Арсенал»

Текущее соглашение Фоларина Балогуна с «канонирами» рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского нападающего в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Фоларин Балогун, выступая за «Мидлсбро» на правах аренды, принял участие в 18 турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле англичанин провел 886 минут.