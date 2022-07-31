31 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:46 — REGNUM Заявление руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что в Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Этот олигарх входил в российский санкционный список. Спонсор карательных батальонов Украины и пьяни Порошенко, который скулил: «Наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах». Денацификация в действии», — пишет Сергей Г.

Смерть такого известного украинского олигарха, особенно на фоне подписания зернового соглашения между Россией, Турцией и Украиной, заставила подавляющее большинство интернет-пользователей заподозрить что-то неладное.

«Странно как-то: зерновое соглашение подписали, и тут же сельскохозяйственный олигарх погибает, а обвиняют во всём опять Россию», — подметил Станислав З.

Некоторые комментаторы отмечают, что представитель украинского крупного бизнеса, завязанного на сельском хозяйстве, является последней целью для российской армии, поэтому его убийство может быть на совести только киевского режима.

«Видимо, киевский режим следы зерна, вывезенного в Европку, спешит замести. Был олигарх, а осталось только тело, и тут же рассосалось дело», — написала Галина К.

«Ракета, которая убила олигарха, была выпущена ВСУ. Над Украиной висят спутники США, которые видели дом олигарха в самом хорошем разрешении. То есть убийство заказное, устрашающая акция. Так сказать, Зеленский и США хотят запугать всех бедных и богатых», — поделился своим мнением Павел И.

Из жизни крыс Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Часть людей не сомневается в том, что украинского олигарха ликвидировали украинские спецслужбы, чьё руководство, очевидно, не радо осуществлённым сделкам по зерну.

«Это чётко спланированное убийство. Таких совпадений не бывает! Что он там делал и кто его надоумил там быть? Разве он, как олигарх, не должен находиться за рубежом вдалеке от боевых действий? Или он специально приехал в Николаев, чтобы зерновые соглашения исполнять? Получается, что его убрали те, кто не хочет, чтобы зерно экспортировалось, согласно соглашениям», — указывает Rostislav A.

«Дело шито белыми нитками. Россия выступила за транспортировку украинского зерна. Представители Украины подписали соответствующее соглашение. Кто-то на Украине оказался недоволен этим, поэтому и был убит владелец зерновых компаний. Киевский режим во всей своей красе», — написал Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что всё-таки существует фактор случайности, поэтому под случайный удар Вооружённых сил Украины мог попасть даже украинский олигарх.

«От прилетов погибают. Такое бывает. Вот и украинский олигарх попал. Сам на вооружения деньги выделял, а значит, повинен в обстрелах», — считает Юрий С.

«Так если он выделял деньги на обстрелы мирного населения, то сам, значит, и повинен в своей смерти», — поделилась своим мнением Айсылу Г.

Напомним, 31 июля украинское издание «Страна» опубликовало в своём Telegram-канале материал, согласно которому руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что в Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга.