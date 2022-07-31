Тель-Авив, Израиль, , 23:12 — REGNUM Сегодня, 31 июля, парижский клуб «Пари Сен-Жермен» в матче Суперкубка Франции одержал крупную победу над «Нантом». Встреча, проходившая в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд», завершилась со счетом 4:0.

Болельщики ПСЖ TaraO

Забитыми мячами в составе «Пари Сен-Жермен» отметились Лионель Месси (22’), Неймар (45+5’, 82’ пенальти) и Серхио Рамос (57’). Единственную красную карточку на 81-й минуте встречи получил камерунский защитник Жан-Шарль Кастеллетто.

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Кимпембе, Рамос, Маркньос, Хакими (Мукиэле, 78’), Мендеш (Бернат, 68’), Верратти (Паредес, 78’), Витинья (Перейра, 68’), Неймар, Месси, Сарабия (Калимуэндо, 84’).

«Нант»: Лафон, Жирото, Паллуа, Коко (Мутуссами, 64’), Аппиа (Фабио, 78’), Кастеллетто, Чиривелья (Мохамед, 64’), Блас, Сиссоко, Гессан (Коршья, 78’), Саймон.