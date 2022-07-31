Белград, 31 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Сербии считают, что премьер-министр республики Косово Альбин Курти совершенно непредсказуем. Об этом 31 июля заявил председатель комитета по Косову и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун в эфире телеканала Kurir.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

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«Альбин Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает», — считает Дрецун.

По его словам, на Приштину сейчас направлены активные «дипломатические усилия». При этом нельзя исключать возможности широкомасштабных столкновений, добавил глава комитета.

Дрецун считает, что если Курти не образумится, ситуация может стать драматичной.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 31 июля в Косовской Митровице начали собираться местные сербы и возводить баррикады. Очевидцы отмечают, что в регионе слышны выстрелы и звуки сирен воздушной тревоги.

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