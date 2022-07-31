Ростов-на-Дону, , 23:07 — REGNUM 22-летний российский центральный полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России U21 Даниил Уткин с оценкой 8.07 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Химками» (1:0).

В матче с подмосковным клубом Даниил Уткин отметился одной результативной передачей и двумя успешными обводками. Точность передач российского хавбека составила 84%.

В прошедшем сезоне Даниил Уткин, выступая за «Ахмат» на правах аренды, принял участие в 28 матчах за грозненский клуб в рамках РПЛ, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Ростов» Уткин выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Краснодара» за 3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.