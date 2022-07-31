Приштина, Сербия, 31 июля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Один из сербов пострадал на баррикадах на севере Косово в ходе столкновений с так называемой косовской полицией. Об этом сообщает портал Kosovo Online.

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«Близ КПП Ярине произошел инцидент, при котором травмирован серб Н. В. из поселка Лешак, который автомобилем скорой помощи доставлен в клиническо-больничный центр «Косовская Митровица», — говорится в сообщении портала.

Других подробностей пока не приводится. При этом косовская полиция утверждает, что пострадавших в ходе столкновений на севере Косово не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения косовской полиции выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии, где проходят протесты местных сербов. При этом силовики были в полном снаряжении и со спецтехникой. Вместе с ними на север выехали и несколько бригад скорой помощи.